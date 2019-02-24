У США прокоментували обіцянки Росії націлити на них ракети

Попередження і чергові погрози від очільника Кремля Володимира Путіна щодо наслідків для США після розірвання ракетного договору є порожніми словами.

Держсекретар США Майкл Помпео вважає висловлювання російського президента під час його послання до Федеральних зборів гучними заявами, інформує CNN.

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Так, Путін тоді вкотре оголосив про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США.

Це, безперечно, є гучними словами з Москви. Ці слова націлені на те, щоб прикрити ключовий виклик. Адже він говорив про рішення США вийти з договору, що поширюється на ракетні системи середньої і меншої дальності,

– сказав він.

Окрім того, Помпео нагадав, що ракетні домовленості порушувала саме Росія.

"Росія порушувала цей договір, тому для американців немає ніякого сенсу і далі пов'язувати себе обмеженнями, передбаченими цим договором", –наголосив держсекретар.

Зазначимо, під час щорічного послання Федеральним зборам Путін при нагоді полякав новою російською зброєю. Зокрема, очільник Кремля розповів про нову гіперзвукову ракету "Циркон" та анонсував "вихід у світ" безпілотної системи "Посейдон".

США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент США Дональд Трамп звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном". Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк".