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      У Росії похвалились, по яких об'єктах в США можуть потенційно вдарити новими ракетами

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      У Росії назвали потенційні об'єкти для "Циркону"
      У Росії назвали потенційні об'єкти для "Циркону" / Фото з відкритих джерел

      У Росії вважають, що цілями розхвалених Путіним ракет "Циркон" у разі загрози з боку Вашингтона можуть стати п'ять військових центрів прийняття рішень в США.

      Похвалився намірами Москви один із пропагандистських телеканалів, після цього інформацію відразу підхопили інші російські ЗМІ.

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      Так, серед цілей на Східному узбережжі Сполучених Штатів — будівля Пентагону у Вашингтоні, в якій розташовані вищі органи управління Збройними силами і Комітет начальників штабів. Окрім того, потенційним об’єктом для "Циркону" вважають Кепмп-Девід — урядовий пункт управління, а також Форт-Рітчі у штаті Меріленд — пункт управління американського президента і командний центр Комітету начальників штабів.

      РосЗМІ також згадують цілі на західному узбережжі: Мак-Клеллан — управління стратегічними наступальними силами у штаті Каліфорнія,а також Джим-Крік— пункт управління ядерними силами у штаті Вашингтон.

      Зазначимо,  нову гіперзвукову ракету "Циркон" презентував президент Росії Володимир Путін. За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.

      Що відомо про новітню російську крилату ракету "Циркон"?Вперше її було запущено у 2012 році на полігоні в Актюбинську (Казахстан), хоча громадськість у Росії почула про неї набагато пізніше – у 2016 році. Перший пуск ракети здійснили з борту стратегічного ракетоносця "Ту-22М3", а подальші пуски проводили з наземних пускових установок.

      За даними російських ЗМІ, під час випробувань вона досягла гіперзвукової швидкості, що перевищувала швидкість звуку у 5-6 разів. Також журналісти з Росії пишуть, що "Циркон" перетворює сучасні системи ППО в купу непотрібного мотлоху".

      Крилата надзвукова ракета Циркон, Росія, зброя
      Гіперзвукова ракета "Циркон": інфографіка від РосЗМІ

      Ядерні суперечки між Москвою та Вашингтоном загострилися через вихід останнього із ракетного договору. Так, США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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