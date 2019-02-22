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      Лукашенко планує разом з Росією відповісти на появу ракет США в Україні

      1023 Читать новость на русском
      Лукашенко планує разом з Росією відповісти на появу ракет США в Україні
      Лукашенко планує разом з Росією відповісти на появу ракет США в Україні / Фото з вільних мереж

      Білорусь та Росія подумають про спільну відповідь на можливу появу у Європі або Україні ядерних ракет США середньої і меншої дальності.

      "Я боюся того, що американці скористаються моментом – зірвали цей договір, і розмістять ракети в Європі. Ось тут вже мало не здасться і нам. Тому нам треба буде разом з Росією думати про відповідні заходи", – сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє "Белта".

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      Лукашенко додав, що гірше буде, якщо ракети США з’являться на території України. Він виступив категорично проти цього.

      Нам не потрібні ці розбірки великих держав, від яких, виходячи з історії, ми завжди потерпали. Тому нам не потрібна ця бійка, особливо зараз навколо договору про ракети середньої і меншої дальності,
      – заявив білоруський лідер.

      На його думку НАТО може піти на розміщення подібних ракет у Європі.

      2 лютого США офіційно повідомили Росії, що призупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це означає, що США мають право розробляти та виготовляти заборонені угодою балістичні ракети.

      У відповідь Росія теж заявила про припинення участі у Договорі та про початок науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення нових видів ракет.

      Із ядерної суперечки між США та Росією несподівані козирі отримала Україна. Якщо домовленості про ліквідацію ракет малої та середньої дальності припинять своє існування, то Київ має право створювати раніше заборонені ракети із дальністю від 500 кілометрів. Про це заявив екс-посол США в Україні та експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

      У чому полягав Договір про ліквідацію ракет? Цей договір 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту підписали лідери держав Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Угода передбачала, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Росії Зброя Ядерна безпека Європа
      Джерело: 24 Канал
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