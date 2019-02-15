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      Можемо хоч завтра, – Лукашенко заявив про імовірне об'єднання Росії та Білорусі

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      Лукашенко заявив про імовірне об'єднання Росії та Білорусі
      Лукашенко заявив про імовірне об'єднання Росії та Білорусі / Фото з відкритих джерел

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони готові хоч завтра створити союзну державу з Росією, якщо обидві сторони до цього готові.

      Лукашенко після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що "якою б сильною не була Росія, вона не зможе комусь нав'язати свою волю". Про це повідомило видання БЕЛТА.

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      "Я висловлю свою думку, думаю, мій колега і мій друг (Володимир Путін, – 24 канал) погодиться з цим: ми готові настільки йти далеко в єднанні й об'єднанні наших зусиль, держав і народів, наскільки ви готові. Слухайте, ми й завтра можемо об'єднатися вдвох, у нас проблем немає, але чи готові ви, росіяни й білоруси, на це", – заявив Лукашенко. 

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується.

      Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      ІМОВІРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
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      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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