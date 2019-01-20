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      Білорусь уже давно перетворилась на колонію Росії, – російський опозиціонер

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      Білорусь уже давно – не незалежна держава, це просто частина території Росії, – Боровий
      Білорусь уже давно – не незалежна держава, це просто частина території Росії, – Боровий / Колаж 24 канал

      Білорусь з усіх точок зору уже давно є не незалежною державою, а її лідера Олександра Лукашенка можна порівняти з російським губернатором, який нібито й має певні повноваження, однак все у державі керується з Кремля. Доливає олії у вогонь й те, що так звану білоруську еліту та тамтешній народ усе влаштовує.

      Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Костянтин Боровий у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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      "Білорусь уже давно – не незалежна держава: економічно, політично, з військової точки зору, це просто частина території Росії – колонія. Зараз білоруський президент – це губернатор із особливим статусом. Він має право витрачати бюджет так, як йому заманеться, ніякі контрольні комісії не спостерігають за цим процесом. Він може робити все, що завгодно", – зауважив політик.

      За його словами, Білорусь перестала бути незалежною державою у той момент, коли Лукашенко скасував вибори, а у формі авторитарної держави – це пов'язані речі.

      "Усі його ігри з ЄС, очевидно, виводять на питання про дисидентів, про політичну опозицію, про відсутність чинних демократичних інститутів у Білорусі. Дуже суперечлива ситуація, будь-які його спроби почати загравати із Заходом одразу викликають якийсь політичний процес, починаються розмови про можливість використання Лукашенка як лідера опозиції, яка протистоятиме авторитарній Росії. Ось він і балансує", – підкреслив Боровий.

      Водночас російський опозиціонер зазначив, що так звана політична еліта домовилася із білоруським лідером, "і це якась форма стабільності для них".

      "Там структура майже повністю повторює радянський аналог, у СРСР усі структури було вбудовано в ієрархічну систему підпорядкування. Тобто для білоруської номенклатури це дуже серйозна втрата, дуже відносної, але незалежності. Крім того, народ Білорусі – навіть за того, що там є відсутньою економіка, вона – дуже слабка, дуже залежна від Росії, – влаштовує ця ситуація. Там досить низькі ціни, стабільні зарплати та пенсії, хоч і не високі", – підсумував експерт.

      Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg опублікувало матеріал, в якому мовилося, що у 1997 році попередник Путіна Борис Єльцин і білоруський президент Олександр Лукашенко підписали рамковий союзний договір. А версія цього документу, яку оприлюднили у 1999 році, по суті описує федерацію двох держав з єдиною валютою, прапором і емблемою, загальним ринком і єдиною судовою системою. Однак до сьогоднішнього дня ця угода ніколи не була повністю чинною.

      як сьогодні розвиваються взаємини Москви та мінська:
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Новини Росії Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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