Беларусь уже давно превратилась в колонию России, – российский оппозиционер

Беларусь со всех точек зрения уже давно является не независимым государством, а ее лидера Александра Лукашенко можно сравнить с российским губернатором, который якобы и имеет определенные полномочия, однако все в государстве руководствуется из Кремля. Подливает масла в огонь и то, что так называемую белорусскую элиту и тамошний народ все устраивает.

Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Константин Боровой в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"Беларусь уже давно – не независимое государство: экономически, политически, с военной точки зрения, это просто часть территории России – колония. Сейчас белорусский президент – это губернатор с особым статусом. Он имеет право тратить бюджет так, как ему заблагорассудится, никакие контрольные комиссии не наблюдают за этим процессом. Он может делать все, что угодно", – отметил политик.

По его словам, Беларусь перестала быть независимым государством в тот момент, когда Лукашенко отменил выборы, а в форме авторитарного государства – это связанные вещи.

"Все его игры с ЕС, очевидно, выводят на вопрос о диссидентах, о политической оппозиции, об отсутствии действующих демократических институтов в Беларуси. Очень противоречивая ситуация, любые его попытки начать заигрывать с Западом сразу вызывают какой-то политический процесс, начинаются разговоры о возможности использования Лукашенко как лидера оппозиции, которая будет противостоять авторитарной России. Вот он и балансирует ", – подчеркнул Боровой.

В то же время российский оппозиционер отметил, что так называемая политическая элита договорилась с белорусским лидером, "и это некая форма стабильности для них".

"Там структура почти полностью повторяет советский аналог, в СССР все структуры были встроены в иерархическую систему подчинения. То есть для белорусской номенклатуры это очень серьезная потеря, очень относительной, но независимости. Кроме того, народ Беларуси – даже при том, что там есть отсутствующая экономика , она – очень слабая, очень зависима от России, – устраивает эта ситуация. Там достаточно низкие цены, стабильные зарплаты и пенсии, хоть и не высокие", – подытожил эксперт.

Напомним, недавно издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось, что в 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. А версия документа, которую обнародовали в 1999 году, по сути описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой. Однако до сегодняшнего дня это соглашение никогда не было полностью действующим.