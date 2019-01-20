21:10
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Беларусь уже давно превратилась в колонию России, – российский оппозиционер

      124 Читати новину українською
      Беларусь уже давно – не независимое государство, это просто часть территории России, – Боровой
      Беларусь уже давно – не независимое государство, это просто часть территории России, – Боровой / Коллаж 24 канал

      Беларусь со всех точек зрения уже давно является не независимым государством, а ее лидера Александра Лукашенко можно сравнить с российским губернатором, который якобы и имеет определенные полномочия, однако все в государстве руководствуется из Кремля. Подливает масла в огонь и то, что так называемую белорусскую элиту и тамошний народ все устраивает.

      Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Константин Боровой в комментарии ресурсу "Обозреватель".

      Читайте также: Союз России и Белоруссии: Лукашенко озвучил интересные предложения

      "Беларусь уже давно – не независимое государство: экономически, политически, с военной точки зрения, это просто часть территории России – колония. Сейчас белорусский президент – это губернатор с особым статусом. Он имеет право тратить бюджет так, как ему заблагорассудится, никакие контрольные комиссии не наблюдают за этим процессом. Он может делать все, что угодно", – отметил политик.

      По его словам, Беларусь перестала быть независимым государством в тот момент, когда Лукашенко отменил выборы, а в форме авторитарного государства – это связанные вещи.

      "Все его игры с ЕС, очевидно, выводят на вопрос о диссидентах, о политической оппозиции, об отсутствии действующих демократических институтов в Беларуси. Очень противоречивая ситуация, любые его попытки начать заигрывать с Западом сразу вызывают какой-то политический процесс, начинаются разговоры о возможности использования Лукашенко как лидера оппозиции, которая будет противостоять авторитарной России. Вот он и балансирует ", – подчеркнул Боровой.

      В то же время российский оппозиционер отметил, что так называемая политическая элита договорилась с белорусским лидером, "и это некая форма стабильности для них".

      "Там структура почти полностью повторяет советский аналог, в СССР все структуры были встроены в иерархическую систему подчинения. То есть для белорусской номенклатуры это очень серьезная потеря, очень относительной, но независимости. Кроме того, народ Беларуси – даже при том, что там есть отсутствующая экономика , она – очень слабая, очень зависима от России, – устраивает эта ситуация. Там достаточно низкие цены, стабильные зарплаты и пенсии, хоть и не высокие", – подытожил эксперт.

      Напомним, недавно издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось, что в 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. А версия документа, которую обнародовали в 1999 году, по сути описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой. Однако до сегодняшнего дня это соглашение никогда не было полностью действующим.

      как сегодня развиваются взаимоотношения москвы и минска:
       
      Теги: Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      сегодня , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 41
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      183
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      123
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      сегодня , 17:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 711
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сегодня , 15:30 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 179
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Вооруженные столкновения в Кабуле продолжались 19 часов. ФОТО
       14 сентября 2011 , 21:17
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Вы все чудесные дети: директора школы в Великобритании похоронили в гробу, украшенном рисунками
       сегодня , 22:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук