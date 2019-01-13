14:23
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В Беларуси оппозиционеры требуют ограничить трансляцию российских телеканалов: подробности

      29 Читати новину українською
      В Беларуси требуют ограничения российских телеканалов
      В Беларуси требуют ограничения российских телеканалов / Иллюстративное фото

      Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

      Кроме этого, 2019 оппозиционеры страны объявили годом белорусского языка. Они призвали всех граждан страны указать белорусский язык как родной и язык повседневного общения, передает "Интерфакс".

      Читайте также: "Мы должны быть готовы ответить": Лукашенко предрек угрозы для Беларуси

      В оппозиционной белорусской партии власти заявили, что речь является "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации информационных атак против Беларуси". Именно поэтому всех производителей товаров и услуг оппозиционеры призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

      Также "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

      Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Зато в МИД РФ уверяют, что в углублении родства России и Беларуси не стоит сомневаться.

      Теги: Новости политики Российская пропаганда Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сегодня , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 58
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сегодня , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 789
      Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      сегодня , 12:54 Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
      5712
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 10:57 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      34017
      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      сегодня , 09:01 Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Ольга Черненко 1174
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук