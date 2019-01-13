14:36
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      У Білорусі опозиціонери вимагають обмежити трансляцію російських телеканалів: подробиці

      227 Читать новость на русском
      У Білорусі вимагають обмеження російських телеканалів
      У Білорусі вимагають обмеження російських телеканалів / Ілюстративне фото

      Опозиційна партія "Білоруський народний фронт" вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.

      Окрім цього, 2019 опозиціонери країни оголосили роком білоруської мови. Вони закликали усіх громадян країни вказати білоруську мову як рідну і мову повсякденного спілкування, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: "Ми маємо бути готові відповісти": Лукашенко напророкував загрози для Білорусі

      У опозиційній до білоруської влади партії заявили, що мова є "найважливішим фактором національної безпеки" в умовах активізації "інформаційних атак проти Білорусі". Саме тому всіх виробників товарів і послуг опозиціонери закликали використовувати білоруську мову в рекламних кампаніях, в оформленні товарів, в комунікації з покупцями. 

      Також "Білоруський народний фронт"  вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн. 

      Нагадаємо, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері. Натомість у МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.

      Теги: Новини політики Новини Білорусі Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 240
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 863
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 12:54 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      25798
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      22101
      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      сьогодні , 09:01 Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Ольга Черненко 1203
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
      9 серпня 2017 , 14:43
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук