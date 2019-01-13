У Білорусі опозиціонери вимагають обмежити трансляцію російських телеканалів: подробиці

Опозиційна партія "Білоруський народний фронт" вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.

Окрім цього, 2019 опозиціонери країни оголосили роком білоруської мови. Вони закликали усіх громадян країни вказати білоруську мову як рідну і мову повсякденного спілкування, передає "Інтерфакс".

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У опозиційній до білоруської влади партії заявили, що мова є "найважливішим фактором національної безпеки" в умовах активізації "інформаційних атак проти Білорусі". Саме тому всіх виробників товарів і послуг опозиціонери закликали використовувати білоруську мову в рекламних кампаніях, в оформленні товарів, в комунікації з покупцями.

Також "Білоруський народний фронт" вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.

Нагадаємо, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері. Натомість у МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.