У Білорусі опозиціонери вимагають обмежити трансляцію російських телеканалів: подробиці
Опозиційна партія "Білоруський народний фронт" вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.
Окрім цього, 2019 опозиціонери країни оголосили роком білоруської мови. Вони закликали усіх громадян країни вказати білоруську мову як рідну і мову повсякденного спілкування, передає "Інтерфакс".
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У опозиційній до білоруської влади партії заявили, що мова є "найважливішим фактором національної безпеки" в умовах активізації "інформаційних атак проти Білорусі". Саме тому всіх виробників товарів і послуг опозиціонери закликали використовувати білоруську мову в рекламних кампаніях, в оформленні товарів, в комунікації з покупцями.
Також "Білоруський народний фронт" вимагає від влади республіки обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.
Нагадаємо, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері. Натомість у МЗС РФ переконують, що у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.
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