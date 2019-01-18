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      Союз России и Белоруссии: Лукашенко озвучил интересные предложения

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией, однако, по его словам, это не должен быть российский рубль. Также он дал согласие на унифицированную налоговую и таможенноую политику.

      Соответствующие слова белорусского лидера передает "Белсат".

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      По словам белорусского лидера, между Россией и Беларусью может быть как союз, так и объединение, правда, подчеркивает он, "это люди должны решать".

      Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить об объединении, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равными и подход,
      – отметил президент Беларуси

      Также он выступил за унифицированную налоговую и таможенную политику.

      "Но это должно быть на лучших традициях и условиях – возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас", – констатировал Лукашенко.

      Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

      В российском МИДе, со своей стороны заверили, что Минск для них продолжает оставаться надежным союзником и стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

      Впоследствии российский премьер Дмитрий Медведев отметил, что Кремль ничего не обещал Лукашенко по налоговому маневру в нефтяной сфере. В то же время российский чиновник добавил, что переговоры между двумя странами продолжаются.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ:

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      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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