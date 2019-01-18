Союз России и Белоруссии: Лукашенко озвучил интересные предложения
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против общей валюты с Россией, однако, по его словам, это не должен быть российский рубль. Также он дал согласие на унифицированную налоговую и таможенноую политику.
Соответствующие слова белорусского лидера передает "Белсат".
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По словам белорусского лидера, между Россией и Беларусью может быть как союз, так и объединение, правда, подчеркивает он, "это люди должны решать".
Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить об объединении, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равными и подход,
– отметил президент Беларуси
Также он выступил за унифицированную налоговую и таможенную политику.
"Но это должно быть на лучших традициях и условиях – возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы – малые, давайте делайте так, как у нас", – констатировал Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.
В российском МИДе, со своей стороны заверили, что Минск для них продолжает оставаться надежным союзником и стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.
Впоследствии российский премьер Дмитрий Медведев отметил, что Кремль ничего не обещал Лукашенко по налоговому маневру в нефтяной сфере. В то же время российский чиновник добавил, что переговоры между двумя странами продолжаются.
КАК РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ: