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      Как Беларусь может стать окраиной России и чем это грозит Украине

      66 Читати новину українською

      Мировые СМИ в последнее время все чаще начали говорить о том, что Владимир Путин собирается захватить Беларусь. Ведь в конце 2018 года лидеры двух государств поговорили за закрытыми дверями, и похоже, к согласию не пришли.

      Издание Bloomberg утверждает, для главы Кремля слияние с Беларусью станет компенсацией за потерю влияния в Украине. К тому же, он сможет вполне законно в третий раз подряд избраться президентом – но уже нового союзного государства.

      Читайте также: Путин хочет "поглотить" Беларусь: СМИ обнародовали выразительные детали взаимоотношений Москвы и Минска

      Союзное государство, одна валюта, общие законы, суды и министерства – такое будущее Беларуси готовит глава Кремля Владимир Путин. Об этом заговорили после двух встреч Лукашенко и Путина перед Новым годом. Тогда в обмен на финансовую помощь Беларуси российский президент намекнул, что предлагает аншлюс.

      А все из-за цены на российскую нефть. В июле 2018 года Россия начала так называемый налоговый маневр. Чтобы сдержать рост цен на нефть внутри страны, решила за следующие пять лет отменить пошлины на ее экспорт. И заодно увеличить налог на добычу – тоже до трети стоимости.

      Это не выгодно Беларуси, которая зарабатывает на разнице в цене сырой нефти и произведенных уже белорусами нефтепродуктов. Поэтому на закрытых переговорах Лукашенко якобы просил Путина возместить эти потери. Только за 2019 год таких может набраться 300 миллионов долларов. Россияне - не хотят.

      Если русские на дурака дадут 300 миллионов, то это пойдет на уменьшение российского долга. А также уменьшит влияние России на белорусскую экономику,
      – сказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

      Российский Президент почувствовал, что теряет влияние на Беларусь, ведь Москва контролирует газотранспортную систему киргизии, а в другие секторы экономики в последние годы массово заходит китайский капитал. Вот Путин и вспомнил о Союзном договоре 1999 года. Его в свое время Лукашенко подписал с Борисом Ельциным. Договор похож на договор о создании Евросоюза и предполагает совместный Кабинет министров, законы и валюту. Формально, эти органы создали, но все договоры так и оставались лишь декорацией для хороших отношений Минска и Москвы.

      Олександр Лукашевич та Володимир Путін
      Александр Лукашенко та Володимир Путін

      После декабрьских переговоров Лукашенко отказался называть россиян братским народом, а на встрече с российской региональной прессой предупредил, что о слиянии с Россией не может быть и речи.

      Эксперты предполагают, идея присоединения Беларуси к России – это попытка удержать власть и повысить рейтинги Путина, как это было после аннексии Крыма. Поэтому громче всего об этом говорят именно из России, а самих белорусов это, кажется, не очень волнует.

      Тышкевич уверяет, что Украине пока не стоит волноваться. На переговорах Лукашенко и Путин договорились только о создании новой рабочей группы. А это означает, что любые решения будут приниматься не раньше, чем через два года. И даже по худшему сценарию, российские танки через белорусские леса в Украину не зайдут – увязнут в полесских болотах.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Война Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости России
      Источник: 24 канал
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