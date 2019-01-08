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      Як Білорусь може стати окраїною Росії і чим це загрожує Україні

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      Світові ЗМІ останнім часом все частіше почали говорити про те, що Володимир Путін збирається захопити Білорусь. Адже наприкінці 2018 року лідери двох держав поговорили за зачиненими дверима, і схоже, згоди не дійшли.

      Видання Bloomberg стверджує, для очільника Кремля злиття з Білоруссю стане компенсацією за втрату впливу в Україні. До того ж, він зможе цілком законно втретє поспіль обратися президентом – але вже нової союзної держави. 

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      Союзна держава, одна валюта, спільні закони, суди та міністерства – таке майбутнє Білорусі готує очільник Кремля Володимир Путін. Про це заговорили після двох зустрічей Лукашенка і Путіна перед Новим роком. Тоді в обмін на фінансову допомогу Білорусі російський президент натякнув, що пропонує аншлюс.

      А все через ціну на російську нафту. У липні 2018 року Росія почала так званий податковий маневр. Аби стримати ріст цін на нафту всередині країни, вирішила за наступні п'ять років скасувати мито на її експорт. І заразом збільшити податок на видобування – теж до третини вартості.

      Це не вигідно Білорусі, яка заробляє на різниці в ціні сирої російської нафти й вироблених вже білорусами нафтопродуктів. Тож на закритих переговорах Лукашенко нібито просив Путіна відшкодувати ці втрати. Лише за 2019 рік таких може назбиратися 300 мільйонів доларів. Росіяни - не хочуть.

      Якщо росіяни на дурня дадуть 300 мільйонів, то це піде на зменшення російського боргу. А також зменшить вплив Росії на білоруську економіку,
      – сказав експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

      Російський Президент відчув, що втрачає вплив на Білорусь, адже Москва контролює лише газотранспортну систему сусідки, а в інші сектори економіки останніми роками масово заходить китайський капітал. От Путін і пригадав про Союзний договір 1999 року. Його свого часу Лукашенко підписав з Борисом Єльциним. Договір схожий на угоду про створення Євросоюзу і передбачає спільний Кабінет міністрів, закони і валюту. Формально, ці органи створили, але всі договори так і лишалися лише декорацією для добрих стосунків Мінська і Москви.

      Олександр Лукашевич та Володимир Путін
      Олександр Лукашенко та Володимир Путін

      Після грудневих переговорів Лукашенко відмовився називати росіян братським народом, а на зустрічі з російською регіональною пресою попередив, що про злиття з Росією не може бути й мови.

      Експерти припускають, ідея приєднання Білорусі до Росії – це спроба втримати владу і підвищити рейтинги Путіна, як це було після анексії Криму. Тому найголосніше про це говорять саме з Росії, а самих білорусів це, здається, не дуже хвилює.

      Тишкевич запевняє, що Україні поки не варто хвилюватися. На переговорах Лукашенко і Путін домовилися лише про створення нової робочої групи. А це означає, що будь-які рішення прийматимуться не раніше, ніж за два роки. І навіть за найгіршого сценарію, російські танки через білоруські ліси в Україну не зайдуть – загрузнуть в поліських болотах.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін Війна
      Джерело: 24 канал
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