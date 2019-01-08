Як Білорусь може стати окраїною Росії і чим це загрожує Україні
Світові ЗМІ останнім часом все частіше почали говорити про те, що Володимир Путін збирається захопити Білорусь. Адже наприкінці 2018 року лідери двох держав поговорили за зачиненими дверима, і схоже, згоди не дійшли.
Видання Bloomberg стверджує, для очільника Кремля злиття з Білоруссю стане компенсацією за втрату впливу в Україні. До того ж, він зможе цілком законно втретє поспіль обратися президентом – але вже нової союзної держави.
Читайте також: Путін хоче "поглинути" Білорусь: ЗМІ оприлюднили промовисті деталі взаємин Москви та Мінська
Союзна держава, одна валюта, спільні закони, суди та міністерства – таке майбутнє Білорусі готує очільник Кремля Володимир Путін. Про це заговорили після двох зустрічей Лукашенка і Путіна перед Новим роком. Тоді в обмін на фінансову допомогу Білорусі російський президент натякнув, що пропонує аншлюс.
А все через ціну на російську нафту. У липні 2018 року Росія почала так званий податковий маневр. Аби стримати ріст цін на нафту всередині країни, вирішила за наступні п'ять років скасувати мито на її експорт. І заразом збільшити податок на видобування – теж до третини вартості.
Це не вигідно Білорусі, яка заробляє на різниці в ціні сирої російської нафти й вироблених вже білорусами нафтопродуктів. Тож на закритих переговорах Лукашенко нібито просив Путіна відшкодувати ці втрати. Лише за 2019 рік таких може назбиратися 300 мільйонів доларів. Росіяни - не хочуть.
Якщо росіяни на дурня дадуть 300 мільйонів, то це піде на зменшення російського боргу. А також зменшить вплив Росії на білоруську економіку,
– сказав експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.
Російський Президент відчув, що втрачає вплив на Білорусь, адже Москва контролює лише газотранспортну систему сусідки, а в інші сектори економіки останніми роками масово заходить китайський капітал. От Путін і пригадав про Союзний договір 1999 року. Його свого часу Лукашенко підписав з Борисом Єльциним. Договір схожий на угоду про створення Євросоюзу і передбачає спільний Кабінет міністрів, закони і валюту. Формально, ці органи створили, але всі договори так і лишалися лише декорацією для добрих стосунків Мінська і Москви.
Олександр Лукашенко та Володимир Путін
Після грудневих переговорів Лукашенко відмовився називати росіян братським народом, а на зустрічі з російською регіональною пресою попередив, що про злиття з Росією не може бути й мови.
Експерти припускають, ідея приєднання Білорусі до Росії – це спроба втримати владу і підвищити рейтинги Путіна, як це було після анексії Криму. Тому найголосніше про це говорять саме з Росії, а самих білорусів це, здається, не дуже хвилює.
Тишкевич запевняє, що Україні поки не варто хвилюватися. На переговорах Лукашенко і Путін домовилися лише про створення нової робочої групи. А це означає, що будь-які рішення прийматимуться не раніше, ніж за два роки. І навіть за найгіршого сценарію, російські танки через білоруські ліси в Україну не зайдуть – загрузнуть в поліських болотах.
Вибір редакції
-
Головні новини 8 січня: Філарет – Герой України та врятований від кари смертю український моряксьогодні , 22:24
-
Порошенко присвоїть патріарху Філарету звання Героя Українисьогодні , 20:52
-
Фатальна швидкість авто Зайцевої: автоекспертизу визнали належним доказом у справі страшної ДТПсьогодні , 20:05