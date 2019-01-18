Союз Росії та Білорусі: Лукашенко озвучив цікаві пропозиції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти спільної валюти із Росією, однак, за його словами, це не має бути російський рубль. Також він дав згоду щодо уніфікованої податкової та митної політики.

Відповідні слова білоруського лідера передає "Белсат".

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За словами білоруського лідера, між Росією та Білоруссю може бути як союз, так і об’єднання, щоправда, підкреслює він, "це люди повинні вирішувати".

Ми не відмовляємося від жодної тези. Якщо хтось мені починає говорити про об'єднання, то знову ж таки з даху: давай валюту загальну. Ми не проти спільної валюти, але це має бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії. Повинен бути емісійний центр, створений на рівних умовах. Якщо ви наводите приклад ЄС, добре – на принципах Євросоюзу. Але щоб умови були рівними та підхід,

– зауважив президент Білорусі

Також він виступив за уніфіковану податкову та митну політику.

"Але це має бути на кращих традиціях і умовах – візьмемо все найкраще у білорусів і росіян. Але не так: ми – великі, ви – малі, давайте робіть так, як у нас", – констатував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявляв, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр у нафтовій сфері.



У російському МЗС, зі свого боку запевнили, що Мінськ для них і надалі залишається надійним союзником і стратегічний курс Росії на зміцнення відносин з Білоруссю не ставиться під сумнів.



Згодом російський прем'єр Дмитро Медведєв наголосив, що Кремль нічого не обіцяв Лукашенку щодо податкового маневру у нафтовій сфері. Водночас російський чиновник додав, що перемовини між двома країнами тривають.