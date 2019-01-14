"Ми нічого не обіцяли": Медведєв відповів на погрози Лукашенка щодо втрати єдиного союзника

У Росії відреагували на обурення Лукашенка через податки на нафту – там кажуть, що заклопотаність Білорусі розуміють. Однак прем'єр РФ Дмитро Медведєв наголошує, що "Росія ніколи не обіцяла" компенсацій.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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24 канал писав, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Росії втратою "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері.

Зі свого боку, російський прем’єр наголосив, що переговори між двома країнами щодо так званого «нафтового маневру» продовжуються.

При цьому хочу ще раз нагадати, що, по-перше, ми ніколи не обіцяли компенсувати неотримані доходи інших країн, нехай навіть найближчих,

– сказав він.

Також Медведєв зазначив, що Росія надає Білорусі велику кредитну допомогу в умовах, коли їй самій закритий доступ на західні фінансові ринки. Він наголосив, що "Мінськ повинен це цінувати".

"По суті, ми допомагаємо, позичаючи гроші з нашої економіки. Це треба цінувати, розмірковуючи про союзницькі відносини", – пояснив Медведєв.

Раніше у У МЗС РФ такж зробили заяву з цього приводу – сказали, у поглибленні спорідненості Росії та Білорусі не варто сумніватися.



Однак попри тимчасові розбіжності,на дві країни очікує серйозне зближення найближчим часом. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Про який нафтовий маневр йдеться?

На початку листопада Мінськ і Москва вступили в активну фазу переговорів про механізм компенсації білоруській стороні через початок реалізації в РФ так званого податкового маневру в нафтовій сфері. Механізм передбачає поетапне зменшення експортних мит на нафту і нафтопродукти. Податковий маневр призведе до подорожчання нафти для Білорусі та зниження експортних мит на нафтопродукти, які в даний час є основним джерелом формування профіциту бюджету і спрямовуються на погашення зовнішнього держборгу.



За оцінкою білоруського Мінфіну, втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 300 мільйонів доларів. Це призведе до щорічного подорожчання нафти для Білорусі більш ніж на 20 доларів за тонну, що радикально знизить рентабельність нафтопереробки в Білорусії. Крім того, в умовах єдиного митного простору з РФ Білорусь також буде змушена скасувати експортні мита на нафту і нафтопродукти.