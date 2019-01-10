"Втратите єдиного союзника на західному напрямку": Лукашенко серйозно пригрозив Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника" на західному напрямку через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр в нафтовій сфері.

Про це пише "Інтерфакс".

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Лукашенко закликає наразі "не робити катастрофи" із відсутності компенсації від Москви за податковий маневр.

Не треба вважати, що це катастрофа. Якщо керівництво Росії обере такий шлях руху і втрату єдиного союзника на західному напрямку, це їх вибір. Ми ж їх змусити не можемо,

– заявив він.

При цьому президент Білорусі знову закликав уряд "не перебільшувати проблеми, пов'язаних з втратами білоруського бюджету через податковий маневр в Росії".

"Але хочу попередити: про такі рішення, як перекладання цих проблем на плечі наших людей, білорусів, навіть не думайте. Населення не повинно відчути ніякого додаткового тягаря", – сказав президент.

Білоруський лідер зазначає, що "заробити додаткові 400 мільйонів доларів для Білорусі не проблема".

До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.



Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Про який навтовий маневр йдеться?На початку листопада Мінськ і Москва вступили в активну фазу переговорів про механізм компенсації білоруській стороні через початок реалізації в РФ так званого податкового маневру в нафтовій сфері. Механізм передбачає поетапне зменшення експортних мит на нафту і нафтопродукти. Податковий маневр призведе до подорожчання нафти для Білорусі та зниження експортних мит на нафтопродукти, які в даний час є основним джерелом формування профіциту бюджету і спрямовуються на погашення зовнішнього держборгу.



За оцінкою білоруського Мінфіну, втрати бюджету від реалізації податкового маневру в РФ в 2019 році складуть близько 300 мільйонів доларів. Це призведе до щорічного подорожчання нафти для Білорусі більш ніж на 20 доларів за тонну, що радикально знизить рентабельність нафтопереробки в Білорусії. Крім того, в умовах єдиного митного простору з РФ Білорусія також буде змушена скасувати експортні мита на нафту і нафтопродукти.