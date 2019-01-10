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      "Потеряете единственного союзника на западном направлении": Лукашенко серьезно пригрозил России

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      Лукашенко пригрозил России из-за нефти
      Лукашенко пригрозил России из-за нефти / Фото из открытых источников

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

      Об этом пишет "Интерфакс".

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      Лукашенко призывает "не делать катастрофу" из отсутствия компенсации от Москвы за налоговый маневр.

      Не надо считать, что это катастрофа. Если руководство России выберет такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем,
      – заявил он.

      При этом президент Беларуси вновь призвал правительство "не преувеличивать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России".

      "Но хочу предупредить: о таких решених, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", – сказал президент.

      Белорусский лидер отмечает, что "заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Беларуси не проблема".

      К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

      Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      О каком нефтяном маневре говорится?
      В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне за начало реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к подорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

      По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному подорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белорусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

      Теги: Новости политики Новости России нефть Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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