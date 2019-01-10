"Потеряете единственного союзника на западном направлении": Лукашенко серьезно пригрозил России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Об этом пишет "Интерфакс".

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Лукашенко призывает "не делать катастрофу" из отсутствия компенсации от Москвы за налоговый маневр.

Не надо считать, что это катастрофа. Если руководство России выберет такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем,

– заявил он.

При этом президент Беларуси вновь призвал правительство "не преувеличивать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России".

"Но хочу предупредить: о таких решених, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", – сказал президент.

Белорусский лидер отмечает, что "заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Беларуси не проблема".

К слову, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.



Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

О каком нефтяном маневре говорится?

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне за начало реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к подорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.



По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному подорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белорусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.