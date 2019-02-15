Можем хоть завтра, – Лукашенко заявил о вероятном объединении России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они готовы хоть завтра создать союзное государство с Россией, если обе стороны к этому готовы.

Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "какой бы сильной ни была Россия, она не сможет кому-то навязать свою волю". Об этом сообщило издание БЕЛТА.

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"Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин – 24 канал) согласится с этим: мы готовы настолько уходить далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это", – заявил Лукашенко.

Что такое Союзное государство?

Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется.



Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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