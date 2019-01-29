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      Лукашенко добре розуміє загрозу з боку Москви, – політолог про варіант об'єднання РФ з Білоруссю

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      Олександр Лукашенко і Володимир Путін
      Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Getty Images

      Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко прекрасно усвідомлює, яку загрозу Росія несе для його країни. Проте зі своєї посади нікуди йти не збирається і готується дати відсіч Кремлю.

      Російський політолог Дмитро Орєшкін переконаний, що Лукашенко взявся за очищення лав у силових структурах, почав іти на контакт із Заходом і потрохи відходить від реноме "останнього диктатора Європи", передаючи цей "почесний титул" керманичу Кремля Володимиру Путіну, пише "Главред". 

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      Та попри те, що тема об'єднання Росії з Білоруссю доволі жваво обговорюється, військовий варіант там малоймовірний, вважає експерт. 

      Військова операція на білоруському напрямку в даному випадку виключена – це буде сильний удар по позиціях Путіна. І це не викличе захоплення у народних мас. Бо Путін хоче залишитися в історії як збирач земель руських,
      – зазначив Орєшкін. 

      Та поки успіхів у Путіна небагато: окупував Крим та увірвався на Донбас, але втратив Україну. 

      "Путін втратив Україну надовго. Цю поразку важко прикрити кримською епопеєю. Пропагандистськи це спрацювало, а де-факто ніколи у Росії не було таких жахливих відносин з Україною, як зараз. Ніколи не було таких жахливих відносин з Грузією. А зараз на очах псуються відносини з Білоруссю", – додав політолог.

      Орєшкін пояснює, що Лукашенко і справді боїться, що Кремль добереться до Білорусі і поглине країну. Тож якщо Москва задумає військове вторгнення у країну, то "Лукашенко негайно побіжить до Заходу". 

      "І Захід буде змушений йому допомогти, тому що йому абсолютно нецікаво мати під Мінськом ракетні комплекси. Тому Путін не ризикне на серйозну військову операцію. Але Путін буде викручувати руки Лукашенко економічними способами", – підсумував політолог.

      Теги: Новини України Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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