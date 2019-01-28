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      Якого болючого удару міг би завдати Захід по Росії: відповідь економіста

      996 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Європейські країни мають достатньо інструментів, аби послабити вплив Кремля на Заході. Найдієвіші з них – припинення будівництва "Північного потоку-2" та відключення Росії від системи SWIFT.

      Таку думку висловив економіст і політолог, директор "Інституту трансформації суспільства" Олег Соскін, пише "Главред". 

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      Він переконаний, що проект "Північний потік-2" необхідно якомога швидше зупинити. Для цього треба створити союз країн, які б працювали над реалізацією цієї задачі. 

      Хто міг би увійти до союзу:

      • Україна;
      • Польща;
      • країни Балтії;
      • США;
      • Великобританія.

      "Мабуть, це найважливіше стратегічне рішення, яке повинно бути прийнято Заходом. Цей проект потрібно негайно зупинити. І те, що США у цьому питанні виявляють таку послідовність і наполегливість, дуже добре. Сполучені Штати абсолютно правильно заявили, що введуть санкції проти всіх компаній, які беруть участь у будівництві цього трубопроводу", – вважає експерт.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Разом з тим, Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років. Мовляв, та хотіла б зберегти об'єми транзиту російського газу через українську ГТС.

      На думку Соскіна, другий крок, на який має наважитись Захід, – це удар по фінансах Росії через відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

      Якщо Російська Федерація буде відключена від SWIFT, то вся російська економіка звалиться протягом двох-трьох тижнів. У неї немає ніяких каналів, щоб створити альтернативну модель існування своєї економіки. За рахунок свого внутрішнього потенціалу Росія жити не зможе. Це довів вже Радянський Союз, а Росія набагато менша за СРСР,
      – запевняє він.

      Один з варіантів наслідків рішучих дій європейських країн, який розглядає політолог, – розпад Росії. 

      Що таке SWIFT? Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Її заснували 240 банків з 15 країн у 1973 році за бельгійським законодавство. Нині вона налічує більше 10 тисяч учасників з 210 країн. Головний офіс розташований у Брюсселі.

      Теги: Новини політики Євросоюз Європа Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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