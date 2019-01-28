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      Какой болезненный удар мог бы нанести Запад по России: ответ экономиста

      81 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Европейские страны имеют достаточно инструментов, чтобы ослабить влияние Кремля на Западе. Самые действенные из них – прекращение строительства "Северного потока-2" и отключение России от системы SWIFT.

      Такое мнение высказал экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин, пишет "Главред".

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      Он убежден, что проект "Северный поток-2" необходимо как можно скорее остановить. Для этого надо создать союз стран, которые бы работали над реализацией этой задачи.

      Кто мог бы войти в союз:

       • Украина;
       • Польша;
       • страны Балтии;
       • США;
       • Великобритания.

      "Пожалуй, это самое важное стратегическое решение, которое должно быть принято Западом. Этот проект нужно немедленно остановить. И то, что США в этом вопросе проявляют такую последовательность и настойчивость, очень хорошо. Соединенные Штаты совершенно правильно заявили, что введут санкции против всех компаний, участвующих в строительстве этого трубопровода", – считает эксперт.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.

      Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Вместе с тем, Еврокомиссия предложила Украине заключить договор по использованию ее газотранспортной системы на минимум следующие десять лет. Якобы, и хотела бы сохранить объемы транзита российского газа через украинскую ГТС.

      По мнению Соскина, второй шаг, на который должен решиться Запад, – это удар по финансам России через отключение России от платежной системы SWIFT.

      Если Российская Федерация будет отключена от SWIFT, то вся российская экономика рухнет в течение двух-трех недель. У нее нет никаких каналов, чтобы создать альтернативную модель существования своей экономики. За счет своего внутреннего потенциала Россия жить не сможет. Это доказал уже Советский Союз, а Россия гораздо меньше СССР,
      – уверяет он.

      Один из вариантов последствий решительных действий европейских стран, который рассматривает политолог, – распад России.

      Что такое SWIFT?
      Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее основали 240 банков из 15 стран в 1973 году по бельгийскому законодательству. Сейчас она насчитывает более 10 тысяч участников из 210 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.

      Теги: Новости политики Северный поток-2 Новости России Европа Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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