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      Які козирі отримає Україна від ядерних суперечок між США та Росією: пояснення дипломата

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      Екс-посол США в Україна розповів про наслідки
      Екс-посол США в Україна розповів про наслідки / Фото з відкритих джерел

      Якщо домовленості щодо ліквідації ракет малої та середньої дальності припинять своє існування, то Київ має право створювати раніше заборонені ракети із дальністю від 500 кілометрів

      Несподівані наслідки скасування умов стануть несподіванкою для Москви, сказав екс-посол США в Україні та експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер виданню "Радіо Свобода".

      Читайте також: "Катастрофа ближче, ніж будь-коли": у Конгресі США хочуть заборонити вихід із ракетного договору

      Так, із ядерної суперечки між США та Росією несподівані козирі отримала Україна. Про них дипломат найперше написав у своїх соцмередах. За його словами, "Україна отримає свободу у розробці, випробуваннях та розміщенні наземних балістичних і крилатих ракет". Згодом Пайфер пояснив, що вважає таку ситуацію прямим наслідком виходу із ДРМСД Росії та США.

      Таким чином у нас є угода, у якій беруть участь США, Росія та інші держави, що стали наступниками СРСР, за винятком країн Балтії. І на місці українців я б поставив собі запитання: «А чому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни і американці?». І якщо ця угода піде в історію, то я вважаю: Україна має повне право будувати ракети із дальністю від 500 до 550 кілометрів 
      – вважає він.

      При цьому дипломат наголосив, що українці повинні вирішити для себе, чи є у цьому необхідність. Однак країна не буде юридичного зобов'язання не створювати такі ракети.

      Зазначимо, глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Україні варто готуватись до нових викликів після припинення дії ракетного договору між Росією та США. Росія не буде прагнути безпеки – вона нею торгуватиме.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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