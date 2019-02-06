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      Клімкін розповів, чим ракетний конфлікт між США та Росією небезпечний для України

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      Україні варто готуватись до нових викликів після виходу РФ та США із ракетного договору, – Клімкін
      Україні варто готуватись до нових викликів після виходу РФ та США із ракетного договору, – Клімкін / 24 канал

      Україні варто готуватись до нових викликів після припинення дії ракетного договору між Росією та США. Росія не буде прагнути безпеки – вона нею торгуватиме.

      Україна має зробити все для власного захисту після припинення ядерного договору між США та Росією, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю телеканалу "Голос Америки".

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      Міністр пояснив, що скасування угод змінює певні розрахунки в України. 

      Звичайно, ми маємо використовувати все для того, щоб себе захистити. Логіка Росії не для захисту Росії. Вона для того, щоб користуватись безпекою як товаром на відповідній біржі. Тому така поведінка Росії призвела до нової логіки – гонки озброєнь,
      – сказав Клімкін

      Глава МЗС наголосив, що у цій ситуації "Україні потрібно буде відповідати на нові виклики".

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Теги: Новини України Павло Клімкін МЗС України Ядерна безпека Новини США Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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