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      Климкин рассказал, чем ракетный конфликт между США и Россией опасен для Украины

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      Украина стоит готовиться к новым вызовам после выхода РФ и США с ракетного договора – Климкин
      Украина стоит готовиться к новым вызовам после выхода РФ и США с ракетного договора – Климкин / 24 канал

      Украине стоит готовиться к новым вызовам после прекращения действия ракетного договора между Россией и США. Россия не будет стремиться к безопасности – она будет ею торговать.

      Украина должна сделать все для собственной защиты после прекращения ядерного договора между США и Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу "Голос Америки".

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      Министр пояснил, что отмена соглашений меняет определенные расчеты в Украине.

      Конечно, мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России. Она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому такое поведение России привело к новой логике – гонке вооружений,
      – сказал Климкин

      Глава МИД отметил, что в этой ситуации "Украине нужно будет отвечать на новые вызовы".

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?​
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости Украины Ядерная безопасность МИД Украины Павел Климкин Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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