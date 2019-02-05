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      В России обещают создать новые ракеты после выхода из ядерного договора

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      После выхода из ядерного договора Россия хочет разработать новые типы ракет
      После выхода из ядерного договора Россия хочет разработать новые типы ракет / Фото из открытых источников

      После прекращения ядерных договоренностей с США в России планируют разработать новых типа ракетных систем в ближайшие два года. Новые планы по вооружению одобрил глава Кремля Владимир Путин.

      Ракеты разработают в ближайшие два года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет "Радио Свобода".

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      "На протяжении 2019–2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", – сказал он.

      Министр также отметил, что эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

      За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия,
      – добавил российский министр.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-1" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости США Новости политики Новости России Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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