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      У Росії обіцяють створити нові ракети після виходу з ядерного договору

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      Після виходу з ядерного договору Росія хоче розробити нові типи ракет
      Після виходу з ядерного договору Росія хоче розробити нові типи ракет / Фото з відкритих джерел

      Після припинення ядерних домовленостей із США у Росії планують розробити нових типи ракетних систем у найближчі два роки. Нові збройні плани схвалив очільник Кремля Володимир Путін.

      Ракети розроблять у найближчі два роки, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, пише "Радіо Свобода".

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      "Впродовж 2019–2020 років ми маємо розробити наземну версію морської системи "Калібр", оснащеної крилатими ракетами далекого радіусу дії, які показали добрі результати в Сирії", – сказав він.

      Міністр також наголосив, що ці плани були схвалені президентом Росії Володимиром Путіним.

      За той же період нам також доведеться створити наземну ракетну систему з гіперзвуковою ракетою далекого радіусу дії,
      – додав російський міністр.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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