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      "Європа стане ареною конфронтації": у Росії пригрозили НАТО через ракетний договір

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      У Росії відповіли НАТО щодо ракетного договору
      У Росії відповіли НАТО щодо ракетного договору / Фото з відкритих джерел

      У Росії попередили НАТО, що Європа знову опиниться під загрозою через "курс американської політики". Так, наявність американських ракет у Румунії та подальше їхнє розгортання у Польщі знову перетворить європейські країни в "арену конфронтації".

      У МЗС РФ вважають, що НАТО повністю підлаштувалось під Вашингтон, повідомляє прес-служба російського відомства.

      Читайте також: США та Росія готують нову гонку озброєнь: чим це загрожує Україні

      24 канал писав, що Сполучені Штати Америки 2 лютого офіційно повідомили Росії про призупинення своєї участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності . США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу.

      У НАТО рішення США підтримали. Там нагадали, що зробили Росії не одне попередження щодо повернення до виконання умов. Однак у Москві закликів не чують.

      А ось в Росії переконані, що поведінка США щодо ракетної угоди спрямована на "остаточний злам системи контролю над озброєннями".

      На жаль, країни Альянсу виявилися не готовими до змістовного діалогу на тему пускових установок "Мк-41", які розміщені в Румунії, а наступного року з'являться і в Польщі, в порушення положень ДРСМД. Ці комплекси інтегровані в систему ПРО НАТО, тому Альянс також несе пряму відповідальність за підрив договору 
      – стверджують в російському МЗС.

      Там кажуть, що європейським політикам не треба було "сліпо йти" курсом американської політики, бо вона спрямована на досягнення військової переваги.

      "Необхідно керуватися корінними інтересами безпеки і не допустити, щоб Європа стала знову ареною конфронтації, що стане неминучим, якщо США почнуть розгортання цього класу ракет", – зазначили в Москві.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      сша виходять із ракетної угоди: останні події

      Теги: НАТО Новини політики Новини Росії Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
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