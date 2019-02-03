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      США та Росія готують нову гонку озброєнь: чим це загрожує Україні

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      США та Росія відновлюють гонку озброєнь через те, що Вашингтон обвинуватив росіян у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності та вийшов з нього. Натомість у Москві заявили – відновлять науково-конструкторські роботи з виготовлення нових ракет.

      Що означає гонка озброєнь між США та Росією?

      За словами глави Держдепартаменту США Майка Помпео, впродовж багатьох років Росія порушувала умови договору РСМД, тож Сполучені Штати припиняють виконання своїх зобов’язань відповідно до угоди, починаючи з 2-го лютого.

      Читайте також: У Росії сповістили, що США офіційно оголосили про припинення "Ракетного договору"

      А за півроку дію Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності остаточно припинять. 

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Тепер залежить від Росії, чи відновиться гонка озброєнь знову.

      Якщо Росія не повернеться до повного виконання угоди впродовж шестимісячного періоду і не знищить свої ракети, які порушують норми Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, пускові установки та відповідне обладнання, то Договір припинить дію. Відповідальність за зміну курсу дестабілізуючої діяльності і щодо інших важливих питань лежить на Росії,
      – наголосив Майк Помпео.

      США викрили порушення Росією цього договору ще сім років тому. Американські розвідслужби отримали дані про крилату ракету 9М729, яку таємно почали виготовляти росіяни. Цей снаряд здатний влучити у ціль на відстані від двох до п’яти тисяч кілометрів. Тобто у потенційній зоні небезпеки будь-яке європейське місто.

      У Росії ж кажуть: це США першими почали порушувати норми Договору. І хоч доказів росіяни не мали, перейшли до погроз відновити гонку озброєння.

      Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в договорі, і ми припиняємо. Згоден з пропозицією Міністерства оборони про початок робіт по приземленню «Калібру» та відкриття нового напрямку створення гіперзвукової ракети,
      – заявив президент РФ Володимир Путін

      Ймовірне припинення дії угоди з тривогою сприймають у Брюсселі. На тлі нової загрози у Європі почали думати, як захиститися, якщо гонку озброєнь відновлять.

      Які загрози для України несе гонка озброєнь між США та Росією?

      Лише до окупованого Криму навесні минулого року росіяни завезли кілька десятків ЗРК С-300 та С-400, а також будують нові сховища для ядерної зброї на своїх базах у Балтійському регіоні.

      В України немає достатньо ресурсів, аби вв'язатися у нову гонку озброєнь. Змагання наддержав у майбутньому можуть створити серйозні ризики для нашої держави, попереждають вітчизняні експерти.

      Читайте також: Дзеркальні заходи у відповідь: Путін оголосив про вихід РФ з ядерної угоди

      У шістдесяті роки минулого століття світ опинився за крок від глобальної катастрофи, коли СРСР розмістив свої ядерні ракети на Кубі – лише за дві тисячі кілометрів від США. Тоді політикам вистачило мудрості не занурити світ у ядерну війну. Чи втримаються від катастрофи сучасні світові лідери – наразі не береться прогнозувати жодний експерт.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США Зброя Анексія Криму Ядерна безпека Майк Помпео
      Джерело: 24 Канал
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