США и Россия готовят новую гонку вооружений: чем это грозит Украине

США и Россия возобновляют гонку вооружений из-за того, что Вашингтон обвинил россиян в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и вышел из него. Вместе этого в Москве заявили – восстановят научно-конструкторские работы по изготовлению новых ракет.

Что означает гонка вооружений между США и Россией?

По словам главы Госдепартамента США Майка Помпео, на протяжении многих лет Россия нарушала условия договора РСМД, поэтому Соединенные Штаты прекращают выполнение своих обязательств в соответствии с соглашением, начиная со 2-го февраля.

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А за полгода действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности окончательно прекратят.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Теперь зависит от России, возобновится ли гонка вооружений снова.

Если Россия не вернется к полному выполнению соглашения в течение шестимесячного периода и не уничтожит свои ракеты, которые нарушают нормы Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пусковые установки и соответствующее оборудование, то Договор прекратит действие. Ответственность за изменение курса дестабилизирующей деятельности и по другим важным вопросам лежит на России,

– отметил Майк Помпео.

США уличили нарушения Россией этого договора еще семь лет назад. Американские разведслужбы получили данные о крылатой ракете 9М729, которую тайно начали изготавливать россияне. Этот снаряд способен поразить цель на расстоянии от двух до пяти тысяч километров. То есть в потенциальной зоне опасности любой европейский город.

В России же говорят: это США первыми начали нарушать нормы Договора. И хотя доказательств россияне не имели, перешли к угрозам возобновить гонку вооружения.

Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они прекращают свое участие в договоре, и мы прекращаем. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению «Калибра» и открытие нового направления создания гиперзвуковой ракеты,

– заявил президент РФ Владимир Путин

Вероятное прекращение действия соглашения с тревогой воспринимают в Брюсселе. На фоне новой угрозы в Европе начали думать, как защититься, если гонку вооружений восстановят.

Какие угрозы для Украины несет гонка вооружений между США и Россией?

Только в оккупированный Крым весной прошлого года россияне завезли несколько десятков ЗРК С-300 и С-400, а также строят новые хранилища для ядерного оружия на своих базах в Балтийском регионе.

У Украины нет достаточно ресурсов, чтобы ввязаться в новую гонку вооружений. Соревнования сверхдержав в будущем могут создать серьезные риски для нашего государства, предупреждают отечественные эксперты.

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В шестидесятые годы прошлого века мир оказался в шаге от глобальной катастрофы, когда СССР разместил свои ядерные ракеты на Кубе – лишь за две тысячи километров от США. Тогда политикам хватило мудрости не погрузить мир в ядерную войну. Удержатся от катастрофы современные мировые лидеры – пока не берется прогнозировать ни один эксперт.