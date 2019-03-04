Путін підписав указ про вихід Росії з ракетного договору

Очільник Кремля Володимир Путін підписав відповідний указ – і тепер Росія припинила виконання Договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої дальності і меншої дальності.

У Росії вважають, що прийшов час "вжити заходів", повідомляє прес-служба Кремля.

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У Москві стверджують, що Сполучені Штатами Америки порушують свої зобов'язання за договором. Таким чином Росія вирішила проігнорувати всі заклики Заходу щодо необхідності повернення до виконання Договору.

Відзначається, що указ набирає чинності з дня його підписання. Окрім того, Росія відправить США відповідне повідомлення.



Країни, що досі не відмовились від ядерної зброї, дивіться інфографіку:

Перепалки між США та Росією через ядерні ракети тривають. Так, Путін не втомлюється повторювати про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США. Натомість у США на такі заяви не реагують серйозно – їх називають пустослівними.

Вашингтон 2 лютого офіційно повідомив Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.