Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне

Темпы уменьшения количества ядерного оружия в мире замедляются. Зато сверхдержавы продолжают разрабатывать все новые виды вооружения, а ряд экспертов говорит о том, что сегодня существует наибольший риск начала ядерной войны со времен Второй мировой. Насколько реалистичны такие тезисы и готовиться ли к худшему – в материале 24 канала.

Ядерный потенциал мира

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, по состоянию на начало 2019 года девять государств владели примерно 13 865 единицами ядерного оружия: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Почти 2000 единиц находятся в состоянии высокой оперативной готовности.



Сколько ядерного оружия в мире / SIPRI

В целом запасы ядерных боеголовок продолжают сокращаться. Это связано с тем, что Россия и США, на которые приходится более 90% мирового ядерного оружия, уменьшали свои стратегические ядерные силы в соответствии с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Однако темпы уменьшения количества ядерного оружия замедлились по сравнению с десятилетием назад. В то же время, Россия и США ведут широкие и дорогие программы для замены и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также средств производства ядерного оружия.

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Арсеналы других ядерных держав значительно меньше. Однако каждая либо разрабатывает новые системы вооружения, либо заявила о намерении сделать это. Так, Китай постепенно увеличивает размеры и диверсифицирует состав своего ядерного арсенала. Индия и Пакистан расширяют возможности производства, что может привести к значительному увеличению объема их запасов ядерного оружия в течение следующего десятилетия.

Северная Корея продолжает предоставлять приоритет военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности, хотя в 2018 году объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также системы доставки баллистических ракет.



Государства скрывают точные данные о своем ядерном запасе / 24 канал

Проблемой является и то, что достоверные сведения о состоянии ядерных арсеналов и возможностях ядерного оружия этих государств сильно разнятся. В частности, Россия отказывается публично разглашать детали масштабов своих сил. Китай обнародует мало информации о численности оружия или будущих планах развития.

Правительства Индии и Пакистана заявляют о некоторых ракетных испытаниях, но не предоставляют информации о состоянии или размере своих арсеналов. КНДР признает, что проводит испытания ядерного оружия и ракет, но не сообщает их возможностей. А Израиль ведет давнюю политику не комментировать свой ядерный арсенал.

Риск полномасштабной войны: что об этом известно

В мае этого года в ООН отметили: риск конфликта с использованием ядерного оружия сейчас является самым высоким со времен Второй мировой войны. В организации пояснили, что традиционные механизмы контроля за вооружениями сегодня под угрозой, в частности, из-за появления новых видов вооружения и новых технологий, которые стирают грань между преступлением и обороной.

122 страны подписали договор о запрете ядерного оружия, частично из-за разочарования и частично из-за признания имеющихся рисков. Его ратифицировали 23 из 50 стран, необходимых для его вступления в силу. Однако, США, Россия и другие государства с ядерным вооружением сопротивляются.

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В сентябре в МИД России заявили: ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, следовательно – существует риск ядерной войны. Там считают, что негативную динамику особенно можно заметить за последний год: "действия коллег РФ на Западе становятся более эмоциональными, порой – весьма агрессивными".

Эксперт по вопросам внешней политики "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос в комментарии 24 каналу назвал это заявление "традиционным" ходом Кремля: обвинение кого-то в том, в чем виноваты сами.

2014 год, можно сказать, стал началом нового этапа мировой гонки вооружений. И это связано, в частности, с аннексией Россией Крыма и оккупацией Донбасса. У ряда стран Европы и мира возникло беспокойство из-за непредсказуемых агрессивных действий России,

– пояснил эксперт.

То есть Москва жалуется, что нет стратегической стабильности, хотя фактически сама же эту стабильность подорвала. В частности, своими шагами нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В феврале этого года США заявили, что приостанавливают участие в ДРСМД. Основанием для этого стало то, что Россия с 2014 года нарушает свои обязательства. Американцы указывали на наличие у РФ ряда крылатых ракет, оснащенных ядерными боеголовками, имеющими радиус действия больший, чем разрешено договором. 2 августа 2019 года ДРСМД официально прекратил действие.

Западные эксперты также предполагают, что США могут вести подготовку к войне с Россией и Китаем. В частности, с таким предположением выступил профессор Дэнис Этлер после того, как ВМС США в конце августа провели испытательный запуск четырех баллистических ракет подводного базирования Trident II. И этим он объясняет активную модернизацию Штатами ядерного оружия и выход государства из ДРСМД.

Этлер убежден: Вашингтон мог бы без проблем урегулировать все разногласия, связанные с договором, однако там решили полностью от него отказаться.

На самом деле Америка стремилась к другому. Ее целью является продолжение модернизации ядерного потенциала и развертывание современных вооружений против нового противника – Китая,

– отметил профессор.

По его мнению, у Штатов две цели:

Закрепить гегемонию США в регионе. Подтолкнуть Китай к дорогой гонке вооружений в надежде на то, что страна погрязнет в многомиллиардных военных расходах, а темпы ее развития будут замедлены.

Сам президент США Дональд Трамп заявлял: Штаты намерены расширять свой ядерный арсенал до тех пор, пока "другие страны не придут в себя". В частности, намек касался России и Китая.

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При этом в исследовании Journal of Geophysical Research: Atmospheres о возможной ядерной войне между Россией и США указано: если бы оба государства использовали весь свой ядерный арсенал, выбросы бы покрыли всю планету, блокируя Солнце. То есть любая эскалация отношений между РФ и Штатами, которая повлечет ядерную войну, вероятно, закончится ядерной зимой.

Насколько реалистична угроза?

По словам Олега Белоколоса, риск этот сегодня действительно имеет место быть. В частности, эксперт подтверждает реалистичность данных ООН, при этом отмечая: парадокс в том, что именно Россия, которая является членом Совета безопасности, в 2014 году фактически нарушила его фундаментальные принципы и оккупировала часть Украины. То есть именно член Совбеза и разрушает фонд Организации Объединенных Наций.

Однако эксперты сходятся во мнении: будет ли применено ядерное оружие в подобных целях в ближайшем будущем – прогнозировать невозможно. Так же как и то, когда ядерные государства усовершенствуют или создадут новое сверхмощное вооружение.

Мы не можем оперировать каким-либо терминами, потому что не знаем реального положения дел и разработок. Если кто-то говорит, что знает – этот человек лжет. Это – суперсекретная информация. А все информационные вбросы, которые распространяются, могут разве что иметь целью запутать противника, отвести внимание в другую плоскость,

– пояснил 24 каналу руководитель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

Испытание современного вооружения Россией: на что указывает

Разведка США предполагает: российская ядерная ракета неограниченного радиуса действия будет создана уже в течение следующих шести лет. Речь идет, в частности, о "Буревестнике", известном также как "Skyfall". Есть информация о минимум 5 неудачных испытаниях этой ракеты с ноября 2017 года. А последнюю попытку обсуждал весь мир "благодаря" инциденту под Архангельском: во время испытаний произошел взрыв, вследствие которого погибло 5 человек.

Согласно предварительным характеристикам, "Буревестник" практически невозможно перехватить американским ПРО. Известно, что такая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и стартует с наземной пусковой установки. Она может достичь любого уголка Земли.

Новые образцы вооружения представил сам Владимир Путин в марте прошлого года. Кроме "Буревестника", российский лидер похвастался беспилотными подводными аппаратами, которые могут быть оснащены и ядерными боеприпасами, гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", РС-28 "Сармат" и подвижным ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой "Авангард". По его словам, "это оружие уже есть в наличии и работает".

Путин о новейшем российском вооружении: видео

Однако большинство того, что сейчас делает оборонно-промышленный комплекс РФ, – это заложенные в конце Советского Союза проекты, рассказал Тарас Чмут. Это касается и заявленных Путиным "Сарматов", "Авангарда" и их разработки начинались еще при СССР. То есть более 20 лет они были или заморожены, или в очень тлеющем состоянии, а сейчас, в соответствии с российской агрессивной политикой, их восстановили и пытаются довести до определенного уровня.

По словам эксперта, с одной стороны, Россия действительно усиливается и разрабатывает то оружие, которое может обходить существующие системы защиты – например, американскую систему ПРО. Но, скажем, если речь идет о подводном аппарате: маленьком, автономном и который можно запустить в Атлантическом океане возле Африки и он выйдет где-то возле Вашингтона – это переход военного конфликта в совершенно другую плоскость.

Нет смысла вкладывать деньги в ракету, если противник имеет мощный комплекс ПРО. Потому что есть высокая вероятность того, что ее собьют. А разрабатывать ракету более мощную, чем комплекс ПРО... Все равно, у кого больше ресурсов и технологий? У США,

– объясняет Тарас Чмут.

Однако, с другой стороны, все эти наработки Кремля – достаточно мощные. Но насколько они соответствуют реальности – не знает никто. Потому что это все суперсекретно, и где грань между пропагандой и реальной возможностью их применения – тоже неизвестно.

Что такое ПРО (противоракетная оборона)?Комплекс мер, предназначенный для защиты объектов от ракетного оружия. Такая система, оружие или технология используется для обнаружения, перехвата и уничтожения атакующих ракет. Уже есть в наличии у США, России, Китая, Индии, Израиля, Франции и на Тайване.

Однако паниковать все же не стоит. То, что идут испытания, по словам Тараса Чмута, означает одно: что просто идут испытания. То есть систему начали разрабатывать и, соответственно, ее надо довести до логического конца: или до принятия на вооружение, или до финального решения, что ее характеристики, например, не соответствуют требованиям заказчика или уже потеряли актуальность.

Основная ставка Советского Союза и, в дальнейшем, России – атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. И восстановление российского потенциала примерно после 2008 года, после войны в Грузии, активно началось именно с подводных лодок. Можем ли мы говорить, что это – признак того, что страна готовится к войне? Любое вооружение предназначено для того, чтобы воевать. Соответственно, каждая страна, у которой есть армия, в принципе готовится к войне. Другой вопрос – какой противник и какие возможности применения того или иного оружия.



Испытания "Буревестника" / АР

В то же время, как отмечал 24 каналу заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, Россия все же имеет реальные проблемы в военно-промышленном комплексе. И это подтверждает, в частности, взрыв под Архангельском во время испытания ракеты. Однако Кремль этого никогда не признает.

Эти системы ("Буревестник", – 24) были заявлены Путиным в марте прошлого года, но, как видим, при их реализации возникают проблемы. И все, что попадает в публичное пространство, конечно, бьет по России и по имиджу самого Путина, который анонсировал это, но уже понятно, что такие типы вооружения без проблем создать нельзя,

– пояснил эксперт.

Сегодня мы видим, что вооружаются Польша, Румыния, Швеция, Норвегия, Финляндия и другие. Обороноспособность ряда стран значительно повышается. И все это, по словам Олега Белоколоса, может быть направлено против Кремля. То есть Путин своей политикой фактически уменьшил безопасность именно России. Комфортной среды, которая была вокруг РФ до 2014 года, на сегодняшний момент не существует.

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Многие государства в свое время остановились: от ядерного оружия избавились, в частности, Украина, Беларусь, Бразилия, Аргентина, ЮАР, Казахстан. Однако мы видим, что нынешние ядерные страны подобных планов не имеют. Хоть и такая бесконтрольная гонка вооружений рискует рано или поздно привести к непредсказуемым последствиям.