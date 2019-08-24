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      Польша призвала НАТО разместить американские ядерные ракеты в Европе

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      Моравецкий призвал обсудить в НАТО размещение американских ракет в Европе
      Моравецкий призвал обсудить в НАТО размещение американских ракет в Европе / uatv.ua

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО следует обсудить размещение американских ядерных ракет в Европе. По его словам, такая необходимость вызвана угрозой для свободного мира, которые поступают из Москвы и Пекина.

      После прекращения действия договора о ликвидации ракет малой и средней дальности Моравецкий заявил о готовности к размещению американских ракет на европейском континенте, сообщает издание DW.

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      Польский премьер отметил, что Россия еще с 1988 года не исполняла договор, который запрещал размещение ракет в Европе. Поэтому он вполне понимает обеспокоенность НАТО.

      Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе должен решаться в рамках Североатлантического альянса,
      – отметил Матеуш Моравецкий.

      О каком договоре идет речь? Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности подписали СССР и США еще в 1987 году. Согласно договору, эти страны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности.

      Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.

      2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, полностью возложив вину за это на Россию.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики НАТО Европа Новости США Новости Польши Ядерная безопасность
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