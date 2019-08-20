Соединенные Штаты Америки получили первую крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который обе страны недавно покинули.

Министерство обороны США опубликовало видео с испытанием крылатой ракеты. В ведомстве добавили, что испытания такой ракеты неядерной боеголовкой проходило в штате Калифорния 18 августа.

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Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров,

– сообщили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве США отметили, что полученные после испытания данные будут использованы для улучшения ракет средней дальности.

Смотрите видео запуска крылатой ракеты:

Что это за договор?Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности подписали СССР и США еще в 1987 году. Согласно договору, эти страны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности. Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.



2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, полностью возложив вину за это на Россию.

Ядерные государства / инфографика 24 канала