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      США испытали крылатую ракету, которая была запрещена отмененным договору с Россией: видео

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      Пентагон испытал крылатую ракету с дальностью полета более 500 километров
      Пентагон испытал крылатую ракету с дальностью полета более 500 километров / Скриншот

      Соединенные Штаты Америки получили первую крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который обе страны недавно покинули.

      Министерство обороны США опубликовало видео с испытанием крылатой ракеты. В ведомстве добавили, что испытания такой ракеты неядерной боеголовкой проходило в штате Калифорния 18 августа.

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      Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров,
      – сообщили в Пентагоне.

      В оборонном ведомстве США отметили, что полученные после испытания данные будут использованы для улучшения ракет средней дальности.

      Смотрите видео запуска крылатой ракеты:

      Что это за договор?Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности подписали СССР и США еще в 1987 году. Согласно договору, эти страны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности. Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.

      2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, полностью возложив вину за это на Россию.

      Ядерные государства / инфографика 24 канала

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      Теги: Ядерная безопасность Оружие Новости США Пентагон
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