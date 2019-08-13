Личное поражение Путина: было ли под Архангельском испытание ракеты и волноваться ли Украине

В ряде американских СМИ появилась информация, что причиной взрыва на военной базе под Архангельском стало неудачное испытание прототипа ракеты с ядерной установкой, а российские оппозиционные медиа уже даже окрестили ее "маленьким летучим Чернобылем". Что же указывает на такие данные, почему Путин этого никогда не признает и стоит ли насторожиться Украине – в материале 24 канала.

Что произошло?

8 августа на морской платформе в акватории Белого моря вблизи села Ньонокс в Архангельской области прогремел взрыв. Погибли 5 человек, еще около 15 получили тяжелые травмы. Их госпитализировали с диагнозом радиационное облучение.

Читайте также: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео

В "Росатоме" сообщили, что авария произошла во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Позже там уточнили, что это произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостно-двигательной установке.

Изотопный источник питания – это устройство, которое генерирует энергию путем ее добычи из природного процесса распада радиоактивных изотопов (это привычные нам радиоактивные химические элементы, только с другой атомной массой или количеством нейтронов в ядре; изотопы урана, например, используют, в ядерной энергетике).

После взрыва радиационные датчики в окрестных населенных пунктах показали значительное превышение радиационного фона. Минобороны РФ сначала эту информацию пыталось скрыть, однако впоследствии в Росгидрометцентре подтвердили: в соседнем к базе Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. В международной природоохранной организации Greenpeace отмечали, что уровень радиации после взрыва был превышен в 20 раз.

Также появились кадры, где видно, что медики перевозят пострадавших в противорадиационных костюмах, а машины "скорой" завернуты в полиэтиленовые пленки.



Медики были в противорадиационных костюмах / Фото Mash

Только в ночь на 9 августа "Росатом" официально подтвердил проведение ядерных испытаний на полигоне, сообщив о гибели сотрудников Российского федерального ядерного центра.

Полигон под Архангельском расположен в поселке Ньонокс. Это – центральный ракетный полигон, созданный в 1954 году. Его назначение: испытания баллистических межконтинентальных ракет, крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок.

13 августа жителям села Ньонокс сообщили о подготовке к эвакуации. Официальных комментариев Минобороны и МЧС РФ пока нет, но, по информации российских СМИ, до 4 утра 14 августа люди должны быть готовы покинуть деревню.

Пока объявлена кратковременная эвакуация: по словам местных жителей, спецпоезд вывезет их якобы всего на 2 часа, а затем они смогут вернуться домой. По версии военных, это не связано с последствиями взрыва, однако в это время на полигоне планируются какие опасные работы. Эвакуацией они это не называют, а лишь "предлагают жителям добровольно уехать".



Местность, где произошел взрыв

Было ли испытание ракеты?

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщили о подозрениях, что взрыв под Архангельском связан с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой. Россия называет ее 9М730 "Буревестник", а НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

Так, по информации The New York Times, согласно предварительным характеристикам, "Буревестник" практически невозможно перехватить американским противоракетным системам на Аляске и в Калифорнии, которые предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космосе. Известно, что такая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и стартует с наземной пусковой установки. Она может достичь любого уголка Земли.

Подтверждено и то, что взорвался маленький атомный реактор. И это, по информации экспертов медиа, стало самой ужасной ядерной катастрофой РФ со времен Чернобыля.

Что известно о "Буревестнике": видео

Эксперты подтвердили, что взрыв жидкого ракетного топлива не может привести к выбросу радиации. А источник в администрации президента США Дональда Трампа хотя и прямо не подтвердил версию с ракетой, однако отмечает: Америка "имеет глубокие сомнения" в правдивости версии, которую представил Кремль.

Это напоминает нам о цепи событий, связанных с Чернобылем, и заставляет задуматься: что имеет первостепенное значение для Кремля – ​​благосостояние российского народа или сохранение власти и контроль над ... коррупционными потоками,

– говорит источник.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что Штаты имеют технологии, подобные той, что привела к взрыву под Архангельском, но более продвинутые. Он также добавил, что США "многому учатся на неудачном ракетном испытании и взрыве в России".

Взрыв российского Skyfall заставил людей переживать о безопасности воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Это нехорошо!

– прокомментировал американский лидер.

Стоит отметить, что о крылатой ракете с ядерной установкой еще в марте 2018 года вспоминал президент России Владимир Путин во время выступления с речью в Совете Федерации. Тогда он отметил, что ее успешные испытания прошли в конце 2017 года. По его словам, ракета имеет "неограниченную дальность полета" и непобедимая перед "всеми имеющимися и будущими системами ПРО и ПВО".

Что говорил Путин о "Буревестнике": видео

Спутниковые снимки такой пусковой установки уже опубликовали американцы. Что еще раз указывает на то, что именно она и могла взорваться.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

"Маленький летучий Чернобыль"

Российские оппозиционные СМИ, в частности "Новая газета", называют произошедшее "маленьким летучим Чернобылем". И не безосновательно.

Если это был "Буревестник", то это означает, что внутренние части ядерного реактора – или жидкость, которая в нем циркулирует, оказалась снаружи. Так же, как и "внутренности" чернобыльского реактора взрывом были разбросаны по всей территории станции.

Летающий ядерный реактор, даже если изолировать активную зону от рабочего тела "жидкостной средой", остается тем самым "маленьким Чернобылем". То есть, создавая ракету с прямоточным ядерным двигателем, вы делаете запланированный Чернобыль. Другого варианта нет. Если ее запустили, она когда-нибудь упадет на землю. В связи с хорошо известным законом Ньютона,

– поясняет издание.

Как отметил в комментарии 24 канала заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, здесь надо видеть также технико-тактические характеристики этой системы. Если речь идет таки о "Буревестнике", то эксперт подтверждает: это – действительно "маленький летучий Чернобыль".

Однако пока мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что случилось на военной базе. Если это все же был "Буревестник", то, похоже, произошел не полноценный взрыв, а, скорее всего, протекание радиоактивной жидкости, которая не привела к катастрофическому выбросу радиации. Делать окончательные выводы невозможно, ведь, как и в истории с Чорнобелем, власть, на данный момент российская, старательно врет.

Читайте также: Российские власти признали, что взрыв под Архангельском имел радиоактивные последствия: детали

По словам Николая Белескова, если тестирование системы продолжат и произойдет мощный взрыв, то он по результатам прежде всего будет напоминать "Царь-бомбу", которую сбросили в 1961 году на Новую Землю. Взрыв был большим по масштабам, но мог угрожать только СССР.

Почему власти РФ это скрывают и чего ожидать дальше?

В России скрывают истинную причину взрыва, по словам Николая Белескова, даже не столько из-за уровня угрозы, а потому что это бьет по статусу РФ и показывает реальные проблемы в их военно-промышленном комплексе.

Эти системы ("Буревестник" – 24 канал) были заявлены Путиным в марте прошлого года, но, как видим, при их реализации возникают проблемы. И все, что попадает в публичное пространство сейчас, конечно, сказывается на России и на имидже самого Путина, который анонсировал это, но уже понятно, что такие типы вооружения создать нельзя без проблем,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что Москва вряд ли признает, что это были именно испытания. Возможно, им пришлось бы это сделать, если бы были большие масштабы катастрофы. Пока же признать это испытание, его поражение – это удар по Путину и пощечина по его имиджу. Потому что за этим всем стоит лично лидер РФ. А признавать ошибки, как показывает история – слишком больно для него.

По словам эксперта, дальше все будет происходить примерно на таком уровне: журналисты-расследователи будут доставать новые данные и мир будет узнавать таким образом все, что произошло.

Читайте также: Автор "Чернобыля" о взрыве под Архангельском: Ужасно, но беспокоит то, чего нам не говорят

Будут ли в России продолжать этот проект дальше? Скорее всего да. Его не свернут, опять же, из-за вопроса имиджа и авторитета лидера России.

Существует ли опасность для Украины?

Как пояснил Николай Белесков, Украине волноваться есть из-за чего, но точно не из-за испытаний этого вооружения. Сейчас в РФ – очень далеки от того, чтобы завершить его создание. Эти системы, по словам эксперта, направлены несколько на другое: на сдерживание НАТО и США и для поддержки стратегического паритета.

Для Украины же страшный совсем другой пакет вооружений. И он, в принципе, в России есть. Так, прежде всего нам надо следить за тренировками вооруженных сил РФ, в том числе сухопутных войск, изучать основные тактические приемы, следить за маневрами. То есть нас сейчас должны интересовать другие вопросы российского военного строительства.