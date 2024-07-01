Украинцы в сети ожидаемо начали интересоваться, что значит "задействовать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток". Схему отключений света объяснил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

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Как теперь будут отключать свет

Во всех областях Украины 2 июля будут применять графики отключения света. Предполагается, что они будут действовать в течение суток.

На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра (2 июля, – 24 Канал) будет три очереди весь день,

– написал Коваленко.

"Это значит, что будут работать графики в черной и серой зоне", – пояснил он на примере Киева. Гендиректор Yasno предположил, что в сутки не будет света от 8 до 12 часов в среднем.

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В комментариях к сообщению представители ДТЭК также добавили, что в каждой области графики строятся, в соответствии с ограничениями от НЭК Укрэнерго. Сообщать лимиты энергетики не могут, поскольку сейчас это закрытая информация.