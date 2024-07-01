Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире УП.

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В Укрэнерго объяснили рост продолжительности и количества отключений

Согласно наблюдениям специалистов Укрэнерго, текущее суточное суточное потребление электрической энергии существенно больше, чем это было 2 – 3 недели назад. Это и является первым важным фактором в росте количества отключений и уменьшении продолжительности постоянного электроснабжения для бытовых потребителей.

Вторым важным фактором выступает сохранение высокой температуры воздуха в большинстве стран Европы. Это влияет не только на увеличение потребления электроэнергии в Украине, но и на способности энергетических систем стран европейского континента по импорту электроэнергии в Украину. Именно поэтому импорт из европейских стран существенно уменьшился.

Третий и не менее важный фактор – интенсивность обстрелов. Удары оккупационных войск России уменьшают способность энергетической системы генерировать и распределять электроэнергию.

Еще одна особенность текущего периода – продолжение активной летней ремонтной кампании на большинстве генерирующих мощностей Украины. По словам главы Укрэнерго, соответствующая ремонтная кампания увеличит устойчивость и безопасность эксплуатации электростанций во время осенне-зимнего сезона.