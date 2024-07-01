Во всех областях Украины завтра, 2 июля, будут применяться графики отключения света. Предполагается, что они будут действовать в течение суток.

Смотрите также Люди были без света: во Львове горела трансформаторная подстанция

Что будет со светом завтра

В Укрнерго отметили, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток. Как причину указали значительный рост энергопотребления из-за жары.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережно,

​​​​​ – говорится в сообщении компании.

Напомним, что 1 июля тоже применяются графики отключения в течение суток. Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16:00 до 24:00 из-за роста потребления в связи с жарой.

Когда исчезнет дефицит электроэнергии в Украине

Уже несколько месяцев украинцы ограничивают электроэнергию. Главная причина применения ограничения – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Однако этих мер недостаточно.

Международный валютный фонд ожидает, что в 2024 году средний дефицит электроэнергии в Украине составит около 10 процентов. В то же время в Фонде считают, что в дальнейшем он будет уменьшаться. Он постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен к началу 2026 года.

Ранее в Yasno поделились пессимистическим сценарием. Там спрогнозировали большой дефицит электроэнергии и 12-часовые отключения света зимой. В то же время уточнили, что ситуация может улучшиться или ухудшиться в зависимости от ремонтов энергетических объектов.