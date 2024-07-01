Жители ночью 1 июля слышали мощный взрыв. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила в комментарии 24 Каналу соответствующий инцидент и пожар.
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Пожар на подстанции во Львове
На время ремонта в некоторых домах Франковского района не было света. Специалисты обнаружили определенные неисправности в работе трансформатора, однако спасатели работы не проводили.
Ночью во Львове прогремел взрыв. Горела трансформаторная подстанция на Княгини Ольги,
– констатировали в ГСЧС.
Добавим, что улица Княгини Ольги соединяет такие улицы, как Сахарова и Трускавецкую. Через нее курсируют трамваи и другой общественный транспорт города.
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Вспомним о других недавних пожарах, которые вспыхнули в Украине:
- вечером 29 июня на Черниговской ТЭЦ загорелся трансформатор из-за короткого замыкания;
- в Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты вспыхнули этажи жилого дома;
- в Днепре 28 июня в результате удара загорелась мощный пожар, который тушили в течение дня.