Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Огонь дошел до строений на территории воинской части.

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На мысе Чауда выросла площадь пожара

Сравнение спутниковых снимков за 25 и 26 июня показывает, что охваченная пожаром территория значительно возросла. В частности, огонь уже дошел до строений на территории воинской части.

Площадь пожара на мысе Чауда значительно возросла: смотрите видео

На мысе Чауда расположены позиции береговой и противовоздушной обороны российской армии. Кстати, отсюда агрессор запускает "Шахеды" по Украине.

Напомним, спутники подтвердили, что 25 июня в районе мыса Чауда, где расположен военный полигон оккупантов, вспыхнул пожар. Соответствующие снимки опубликовали на сайте мониторинга пожаров NASA.

Известно, что возгорания произошли ориентировочно на юго-восточном берегу Феодосийского залива. Однако что именно вызвало пожар, точно неизвестно. Журналисты отметили, что атака БПЛА или ракетами в этом районе 25 июня не наблюдались.