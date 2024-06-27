Про це свідчать супутникові знімки. Вогонь дійшов до будов на території військової частини.

До теми На мисі Чауда – пожежа біля військового полігону: у мережі опублікували супутникові знімки

На мисі Чауда зросла площа пожежі

Порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла. Зокрема, вогонь уже дійшов до будов на території військової частини.

Площа пожежі на мисі Чауда значно зросла: дивіться відео

На мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони російської армії. До речі, звідси агресор запускає "Шахеди" по Україні.

Нагадаємо, супутники підтвердили, що 25 червня в районі мису Чауда, де розташований військовий полігон окупантів, спалахнула пожежа. Відповідні знімки опублікували на сайті моніторингу пожеж NASA.

Відомо, що загоряння сталися орієнтовно на південно-східному березі затоки Феодосії. Однак, що саме спричинило пожежу, достеменно невідомо. Журналісти зауважили, що атака БпЛА чи ракетами в цьому районі 25 червня не спостерігалися.