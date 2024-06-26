Про це пише низка телеграм-каналів. Окрім того, "Радіо Свобода" опублікували супутникові знімки, на яких зафіксували пожежу, передає 24 Канал.

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На мисі Чауда була пожежа

У мережі ввечері 25 червня повідомляли, що на мисі Чауда сталася пожежа. Місцеві жителі повідомляли про сильне задимлення, а також публікували кадри пожежі, однак місцева влада ніяк не коментувала пожежу.

З траси Таврида здалеку видно дуже сильне задимлення сильної пожежі в районі мису Чауда, де розташований військовий полігон і звідки відбуваються запуски "Шахедів",

– повідомляли кореспонденти "Радіо Свобода".

Достеменно невідомо, чому виникла пожежа, однак на супутникових знімках від 26 червня видно, що пожежу досі не загасили. На кадрах також видно, що загоряння сталося на військовому полігоні, звідки окупанти запускають "Шахеди".

Водночас ракетні атаки чи атаки БпЛА в цьому районі 25 червня не спостерігалися.

На мисі Чауда сталася пожежа: дивіться відео

Цікаво, що телеграм-канал "Кримський вітер" 20 червня повідомляв, що на мисі Чауда пролунав вибух, після чого над ним почав здійматися дим. За даними джерела каналу, на мисі вибухнув боєкомплект.