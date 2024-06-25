Зокрема, відео показав український активіст та волонтер Сергій Стерненко. На оприлюднених кадрах видно момент збиття ракети ATACMS із касетною боєвою частиною біля Севастополя.

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Як росіяни збивали ракети над Севастополем

Зазначається, що поруч розташований аеродром Бельбек та бухта. Вочевидь російські загарбники так сильно бережуть свої "важливі об'єкти", що подекуди забувають про те, що збивають повітряні цілі просто над людьми, які прийшли на відпочинок.

Росіяни навмисно прикривають свої військові обʼєкти цивільними. А якби ракету не збивали, то вона б не розірвалась над пляжем,

– зазначив Стерненко.

Кадри збиття ракети над Севастополем: дивіться відео

Нагадаємо, що українські військові ввечері 23 червня здійснили атаку на Крим. У російському міноборони заявили, що Крим начебто "був атакований" ATACMS, – "чотири ракети були збиті, ще одна вибухнула над містом".

Відомо про 4 загиблих та понад сотню поранених. Проте під час атаки у Севастополі росіяни не ввімкнули сирени, люди обурились, що їх не попередили про загрозу атаки.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, що російська "пе-ве-о" стала причиною загибелі людей у Криму.