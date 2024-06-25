В частности, видео показал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. На обнародованных кадрах видно момент сбивания ракеты ATACMS с кассетной боевой частью возле Севастополя.

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Как россияне сбивали ракеты над Севастополем

Отмечается, что рядом расположен аэродром Бельбек и бухта. Очевидно российские захватчики так сильно берегут свои "важные объекты", что иногда забывают о том, что сбивают воздушные цели прямо над людьми, которые пришли на отдых.

Россияне намеренно прикрывают свои военные объекты гражданскими. А если бы ракету не сбивали, то она бы не разорвалась над пляжем,

– отметил Стерненко.

Кадры сбития ракеты над Севастополем: смотрите видео

Напомним, что украинские военные вечером 23 июня совершили атаку на Крым. В российском минобороны заявили, что Крым якобы "был атакован" ATACMS, – "четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась над городом".

Известно о 4 погибших и более сотни раненых. Однако во время атаки в Севастополе россияне не включили сирены, люди возмутились, что их не предупредили об угрозе атаки.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, что российская "пе-ве-о" стала причиной гибели людей в Крыму.