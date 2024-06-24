В Севастополе ввели чрезвычайное положение. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что у россиян панические настроения и они обеспокоены вопросами, почему не было сигнала воздушной тревоги и где в Крыму укрытие.

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Политтехнолог поделился, что на пляже "Учкуевка", где произошел взрыв, за 2 – 3,5 километра на горе от него размещена российская точка ПВО.

Вероятнее всего, что эта ПВО и сбила ракету над пляжем. По фото тех обломков, которые есть в сети, эксперты заявили, что это точно не ATACMS. Вина, что точка ПВО размещена прямо над пляжем – полностью лежит на российском руководстве,

– заявил Тизенгаузен.

Ситуация в Крыму – история про живой щит

Политехнолог отметил, что все пляжные зоны в радиусе 5 километров от потенциальных военных целей должны быть закрытыми, однако уверен, что российское руководство и в дальнейшем будет пренебрегать этой мерой безопасности. Он назвал это "историей про живой щит". Местные паблики разместили список из убежищ в Крыму в количестве 5: одно на 50 человек, другое на 30.

"То есть, полноценных укрытий в Крыму нет. Все, кто туда приехал отдыхать – теперь вернутся домой, – отметил Тизенгаузен.

ATACMS – страшный сон для россиян

Сейчас в стране-агрессоре один из вопросов, который волнует россиян – как будет включаться сигнал воздушной тревоги, если скорость подлета ATACMS – это считанные секунды. Поэтому данное оружие, по мнению Тизенгаузена, теперь стало ужасом для российского народа.

"Видео запуска этих ракет так возмутило россиян, даже Медведев вылез из своего холодильника и заявил, что это очень страшно. А теперь местные выдвигают теории, что ATACMS запускают с кораблей, но нет, всем показали, что они прекрасно летят с суши. Они же свои "Ониксы" с "Бастионов" показывали, а теперь и с нашей стороны будут такие кадры", – озвучил Тизенгаузен.

Политтехнолог добавил, что 23 июня в Крыму прилетело в село Витино Сакского района. Там, по его словам, располагались антенны российских космических сил, был личный вражеский состав "крайне важный для утилизации".