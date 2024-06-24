Журналисты показали кадры последствий атак ВСУ на военных объектах российских захватчиков в селе Витино Сакского района. Взрывы в Крыму слышали ориентировочно в 22:00 23 июня.

Смотрите также Живой щит: что известно о ЗРК "Тор-М2", которым Россия могла убить своих туристов на пляже в Крыму

Какие последствия атак по военный объектам россиян в Крыму

Согласно спутниковым фотографиям спутника Planet Labs, 24 июня уже заметны следы от пожаров на территории военного объекта россиян в селе Витино. На снимках от 20 июня таких последствий не видно.

Последствия взрывов в Крыму 24 июня 2024 года: смотрите видео

Данные OpenStreetMap свидетельствуют, что там размещен 40 отдельный командно-измерительный комплекс, а именно Центр дальней космической связи. Он принадлежит воздушно-космическим силам России и является важной военной частью в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на территории Центра есть системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана". В нее входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС".

"Пион-НКС" в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации,

– рассказал Храпчинский.

Он уточнил, что Россия может использовать этот Центр, чтобы управлять:

группами спутников "ГЛОНАСС" (российский аналог американской GPS), которыми оперирует государственная корпорация врагов "Роскосмос";

системами радиоэлектронной борьбы. В частности, как "Тирада-2" и "Билина-ММ", которые предназначены "для подавления сигналов связи вражеских спутников".

Кстати, вечером 23 июня после взрывов в Евпатории, Заозерном, Донузлаве, Черноморском и Межводном предполагали, что есть прилет как раз по воинской части россиян возле Евпатории.

После этого в Defense Express подтвердили, что ВСУ ударили по специфическому объекту в оккупированном Крыму – Центру дальней космической связи России, расположенном в поселке Витино под Евпаторией.