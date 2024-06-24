Журналісти показали кадри наслідків атак ЗСУ на військових об'єктах російських загарбників у селі Вітине Сакського району. Вибухи в Криму чули орієнтовно о 22:00 23 червня.

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Які наслідки атак по військовий об'єктах росіян в Криму

Згідно з супутниковими фотографіями супутника Planet Labs, 24 червня вже помітно сліди від пожеж на території військового об'єкту росіян у селі Вітине. На знімках від 20 червня таких наслідків не видно.

Наслідки вибухів у Криму 24 червня 2024 року: дивіться відео

Дані OpenStreetMap свідчать, що там розміщений 40 окремий командно-вимірювальний комплекс, а саме Центр дальнього космічного зв'язку. Він належить повітряно-космічним силам Росії та є важливою військовою частиною в системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський розповів, що на території Центру є системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана". До неї входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС".

"Пион-НКС" зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації,

– розповів Храпчинський.

Він уточнив, що Росія може використовувати цей Центр, щоб керувати:

групами супутників "ГЛОНАСС" (російський аналог американської GPS), якими оперує державна корпорація ворогів "Роскосмос";

системами радіоелектронної боротьби. Зокрема, як "Тирада-2" та "Биліна-ММ", які призначені "для придушення сигналів зв'язку ворожих супутників".

До речі, ввечері 23 червня після вибухів у Євпаторії, Заозерному, Донузлаві, Чорноморському та Міжводному припускали, що є приліт якраз по військовій частині росіян біля Євпаторії.

Після цього у Defense Express підтвердили, що ЗСУ вдарили по специфічному об'єкту в окупованому Криму – Центру дальнього космічного зв'язку Росії, розташованому в селищі Вітіне під Євпаторією.