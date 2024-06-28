Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Также показали ужасные последствия российского удара, передает 24 Канал.

Обратите внимание В результате удара по Днепру есть погибший и раненые, жертв может быть больше

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Удар по многоэтажке в Днепре: пожар потушили

В 22:50 в МВД написали, что в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме. Работы еще продолжаются.

Важно Среди пострадавших в Днепре есть 7-месячный младенец и беременная женщина

В Днепре ликвидировали пожар в результате удара России: смотрите видео

Заметим, что по состоянию на 21:00 количество травмированных в результате ракетного удара России возросло до 9. Есть жертва. Еще одного человека удалось спасти. Также психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям.

Обратите внимание Ракета попала прямо в жилой дом, – Зеленский отреагировал на атаку России по Днепру

Ракетный удар оккупантов по многоэтажке / Фото ГСЧС