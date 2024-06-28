Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Также показали ужасные последствия российского удара, передает 24 Канал.
Обратите внимание В результате удара по Днепру есть погибший и раненые, жертв может быть больше
Удар по многоэтажке в Днепре: пожар потушили
В 22:50 в МВД написали, что в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме. Работы еще продолжаются.
Важно Среди пострадавших в Днепре есть 7-месячный младенец и беременная женщина
В Днепре ликвидировали пожар в результате удара России: смотрите видео
Заметим, что по состоянию на 21:00 количество травмированных в результате ракетного удара России возросло до 9. Есть жертва. Еще одного человека удалось спасти. Также психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям.
Обратите внимание Ракета попала прямо в жилой дом, – Зеленский отреагировал на атаку России по Днепру
Ракетный удар оккупантов по многоэтажке / Фото ГСЧС