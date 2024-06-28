Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Також показали жахливі наслідки російського удару, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: пожежу загасили

О 22:50 в МВС написали, що в Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку. Роботи ще тривають.

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У Дніпрі ліквідували пожежу внаслідок удару Росії: дивіться відео

Зауважимо, що станом на 21:00 кількість травмованих внаслідок ракетного удару Росії зросла до 9. Є жертва. Ще одну людину вдалося врятувати. Також психологи ДСНС надали допомогу 10 людям.

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Ракетний удар окупантів по багатоповерхівці / Фото ДСНС