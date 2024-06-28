24 Канал розповідає усе, що відомо про наслідки удару по Дніпру станом на зараз.

Дивіться також Було 2 удари, це центр міста, – журналіст із Дніпра розповів про російську атаку

Вибухи прогриміли під час тривоги

О 18:13 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

О 18:24 військові попередили про рух ракети на Дніпро, а о 18:59 про відбій загрози. Водночас близько 18:30 у Дніпрі прогриміли вибухи. Їх підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі – пізніше", – написав він.

Влучання у житловий будинок

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у житловому будинку зруйновано чотири поверхи, п'ятий – пошкоджений.

Росіяни влучили у багатоповерхівку у Дніпрі / Фото Суспільного

Задимлення у перші хвилини після атаки: відео

Що відомо про жертв та постраждалих

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спершу повідомив про 6 постраждалих, серед яких 7-місячне немовля. В однієї з постраждалих — отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих мешканців – у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік.

"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", — написав він.

Станом на 21:00 кількість постраждалих збільшилась до 9, повідомив очільник ОВА.

Попередньо, двоє людей не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває

Масштаби руйнувань показали у ДСНС, там опублікували кадри з місця атаки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що жертв може бути більше. Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.

Частина будинку обвалилася

Внаслідок удару частина будинку, у який влучили росіяни, обвалилася. Уточнюють, що будинок цегляний, а не панельний. На місці атаки тривають рятувальні роботи.

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки,

– повідомили у Дніпропетровській ОДА.

Реакція президента на удар по Дніпру

Український лідер наголосив, що російська ракета влучила прямо у житловий будинок. Також показав моторошні кадри наслідки ворожого удару.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні якісні системи протиповітряної оборони.

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", – наголосив президент.