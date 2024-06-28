Вдень 28 червня 2024 року у Дніпрі прогриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 7-місячне немовля, троє місцевих у важкому стані.

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Є загиблий

Крім загиблого, ще 6 постраждалих. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих жителів перебувають у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші у середньому ступені тяжкості.

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, у одному із під'їздів зруйнованого будинку спалахнула пожежа.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що жертв може бути більше. Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.