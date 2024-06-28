Внаслідок атаки на Дніпро 28 червня зруйнована частина багатоповерхівки. Не минулося без жертв.

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Що відомо про загиблих та поранених

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого.

"На жаль, жертв може бути більше", – написав він.

Актуальна інформація. Станом на цю мить відомо про 1 загиблого та 6 поранених.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що серед поранених 7-місячне немовля. Ще в однієї дівчини отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – середні.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники, вони розбирають завали і шукають постраждалих. У деяких квартирах є заблоковані люди.

Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.

Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога,

– додав Клименко.