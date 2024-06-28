Український лідер наголосив, що російська ракета влучила прямо у житловий будинок. Також показав моторошні кадри наслідки ворожого удару.

Зверніть увагу Було 2 удари, центр міста, – журналіст із Дніпра розповів про російську атаку

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зеленський відреагував на ракетний удар по будинку у Дніпрі

Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали,

– повідомив президент.

Також розповів, що рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Глава держави наголосив, що нам вкрай необхідний надійний повітряний щит.

Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України,

– підкреслив Зеленський.

Росія вдарила по будинку у Дніпрі / Фото з телеграму Зеленського

Додамо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Станом на 19:45 відомо про 1 загиблого та 5 поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. Люди заблоковані у квартирах.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким жертви внаслідок ракетного удару Росії. Світла пам'ять!